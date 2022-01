Andy Murray struikelt over Japanse qualifier op Australian Open

In de eerste ronde had Murray, die een wildcard kreeg van de organisatie, zich nog knap voorbij het Georgische reekshoofd Nikoloz Basilashvili (ATP 23) geknokt. Het was zijn eerste zege in Melbourne sinds 2017.

De voormalige nummer 1 van de wereld stond vijf keer in de finale in Australië, maar won het toernooi nooit. In 2019 zette Murray na aanslepend blessureleed een punt achter zijn carrière, maar nadien kwam hij op die beslissing terug. Vorig jaar ontbrak de Schot vanwege een coronabesmetting.

Taro Daniel staat voor het eerst in de derde ronde van een grandslamtoernooi. De 28-jarige Japanner neemt het daarin op tegen de Amerikaan Steve Johnson (ATP 104) of de Italiaan Jannik Sinner (ATP 10).

Dimitrov ook naar huis

Eerder op de dag had ook Grigor Dimitrov (ATP 28) zich al laten uitschakelen. De Bulgaar ging met 6-4, 6-4, 6-7 (4/7) en 7-6 (7/2) onderuit tegen de Fransman Benoit Paire (ATP 56). De 30-jarige Dimitrov haalde vorig jaar nog voor de vierde keer in zijn carrière de kwartfinales in Melbourne. In 2017 was hij zelfs halvefinalist.

Paire treft in de derde ronde de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 4), het vierde reekshoofd. Die schakelde de Argentijn Sebastian Baez (ATP 88) uit, maar moest daarvoor we erg diep gaan. Pas na drie uur en 22 minuten had Tsitsipas de zege in vier sets beet. Het werd 7-6 (7/1), 6-7 (5/7), 6-3 en 6-4.

Bij winst tegen Tsitsipas tekent de 32-jarige Fransman voor zijn beste resultaat ooit in Australië. In 2014 en 2017 verloor hij in de derde ronde. Tsitsipas haalde zowel vorig jaar als in 2019 de halve finales in Melbourne.