Voor eerst in 200 jaar wolf gespot in Vlaams-Brabant

Op een druk kruispunt in Heverlee is met zekerheid de eerste wolf in bijna 200 jaar in Vlaams-Brabant gespot. De beelden werden op 30 december 2021 geschoten maar werden pas enkele dagen geleden gevonden door de mensen van Welkom Wolf vzw.

Het dier werd die donderdag even na 6 uur gefilmd op het kruispunt van de Geldenaaksebaan en de de Meerdaalboslaan in Heverlee, op een steenworp van Brussel. “Het gaat met zekerheid om een jonge zwerver, dus geen gevestigde wolf. Die zwerftocht bracht deze wolf op een onverwacht drukke plek,” aldus Jan Loos van Welkom Wolf. Jonge wolven verlaten tussen hun 1 en 2 verjaardag altijd de roedel en zoeken een eigen territorium en partner.

Cameravallen

Ook de jaarlingen uit de roedel van Noëlla en August zouden rond deze tijd kunnen vertrekken of zijn inmiddels vertrokken. “Een roedel splitst zich op in kleine groepjes om te gaan jagen. Daardoor kan je ze niet zomaar even tellen. Individuele herkenning is niet op alle beeldmateriaal mogelijk. Tot eind november waren ze met zekerheid nog met z’n negenen. De jongste weken hebben we voorlopig tot maximaal zes wolven samen gezien op onze cameravalbeelden,” legt Jan Gouwy van het INBO uit. De kans is wel groot dat de jaarlingen intussen vertrokken zijn of op zijn minst al zwerftochtjes hebben ondernomen. “Mogelijk zitten er tussen de zwervers die de voorbije weken verspreid over de provincie Antwerpen opdoken ook Limburgse wolven. Het resultaat van de DNA analyses op niveau van het individu zal begin februari bekend zijn.” De wetenschappes wijzen er nog op dat de zwervers weinig schapen hebben aangevallen en de kans reëel is dat er nog individuen onder de radar blijven.

Ondergedoken

Waarom het nieuws van de waarneming nu pas in het nieuws komt en de wolf dus geruisloos door Brabant kon trekken, heeft alles te maken met de mailbox van Welkom Wolf. Jan Loos: “De melding zat 3 weken ‘ondergedoken’ in onze spambox. De waarnemer stuurde een videobestand mee dat te zwaar was, waardoor de waarneming in de spam terecht kwam en maar met veel vertraging ontdekt werd. Het heeft zelfs niet veel gescheeld of de wolf was helemaal nooit ontdekt; na 4 weken worden berichten in de spam automatisch gewist.”

Wolvenplaag

Dik twee eeuwen geleden was er nog spraken van een wolvenplaag in Vlaams-Brabant. Maar snel daarna was de wolf daar uitgeroeid. Daarom gaat het hier volgens Loos om een historische wolvenmelding. “Alhoewel het niet geheel onverwacht kwam. Op 19 december werd in Tielt-Winge een dode ree met een duidelijke halsbeet ontdekt, zowat de handtekening van een wolf. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek onderzoekt nu de DNA-stalen die ter plaatse verzameld werden. Er hoeft geen verband te zijn met de waarneming in Heverlee, maar het is ook nog niet uit te sluiten.” mm