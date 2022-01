Sander Gillé en Joran Vliegen moeten meteen inpakken op Australian Open

Sander Gillé en Joran Vliegen hebben zich donderdag in Melbourne niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het mannen dubbelspel op de Australian Open.

Het Limburgse duo, het elfde reekshoofd ‘down under’, verloor na een uur en veertien minuten wedstrijd met 7-6 (7/3) en 6-3 van de Amerikanen Nathaniel Lammons en Jackson Withrow. Die werden in laatste opgevist na het forfait van de Fransen Benjamin Bonzi en Arthur Rinderknech.

De 31-jarige Gillé en de 28-jarige Vliegen gingen er vorig jaar ook in de eerste ronde uit in Melbourne. Bij hun eerste deelname in 2020 haalde het Davis Cup-duo de tweede ronde.

Gillé en Vliegen komen nog in actie in het gemengd dubbel. Gillé vormt een duo met Kirsten Flipkens, Vliegen met de Sloveense Andreja Klepac.