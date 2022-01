Energieleverancier Eneco verlengt dan toch prijsgarantie voor 13.000 klanten

Eneco schreef in december een groep klanten - in totaal 18.000 aansluitingen of 13.000 klanten - aan die een contract van onbepaalde duur hadden maar waarvan de prijsgarantie was vervallen. Eneco bood ze een variabel contract aan. Dat leidde tot heel wat klachten van klanten. De tarieven op de markt vandaag liggen immers vele malen hoger dan toen de klanten een contract afsloten.

De grote baas van Eneco België, CEO Jean-Jacques Delmée, gaf donderdag in het Radio 2-programma De inspecteur toe dat het om een verwarrende situatie gaat. Het bedrijf heeft daarom beslist voor die groep klanten de situatie terug te draaien naar hoe het was voor het schrijven, aldus de topman.

Concreet zal voor die groep van 13.000 klanten de prijsgarantie nog eenmaal worden verlengd, licht het bedrijf toe.

LEES OOK. Tot 660 euro korting op energiefactuur door btw-verlaging