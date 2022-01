Joel Embiid leidt Philadelphia Sixers met persoonlijk record van liefst 50 punten voorbij Orlando

Er stond donderdag geen maat op Joel Embiid, de vedette van de Philadelphia 76ers, in het competitieduel tegen staartploeg Orlando. De 27-jarige Kameroener scoorde liefst 50 punten, een persoonlijk record voor de viervoudig All-Star.

Philadelphia haalde het met 123-110 en wipte dankzij de 26e zege van het seizoen (tegen 18 nederlagen) over Cleveland naar de vijfde plaats in de Eastern Conference. De Cavaliers verloren met 117-104 van de Chicago Bulls, die zo hun leidersplaats verstevigden. Eerste achtervolger Miami klopte Portland met 104-92, nummer drie Brooklyn won dankzij 30 punten van Kyrie Irving met 118-119 van Washington. Ook kampioen Milwaukee, vierde in de stand, boekte een zege. De Bucks zetten, onder aanvoering van sterspeler Giannis Antetokounmpo (33 punten, 15 rebounds), Memphis opzij met 126-114.

De Los Angeles Lakers gingen ondanks een goeie prestatie van LeBron James (30 punten, 12 rebounds), met 104-111 onderuit tegen Indiana. De Californiërs staan pas achtste in de Western Conference.

Ook stadsgenoot Clippers ging onderuit, met 130-128 na verlenging tegen Denver. Nikola Jokic schitterde bij de Nuggets met liefst 49 punten, 14 rebounds en 10 assists, zijn tiende triple-double van het seizoen.