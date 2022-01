OVERZICHT. Welke toppers rijden welke klassiekers in België?

Nog een goede maand en het wielergeweld in België barst weer los. De organisatoren van de Belgische eendagskoersen in de World Tour kregen de laatste dagen te horen dat er een pak schoon volk aan de start wil staan in ons land, zoals Peter Sagan en Tom Pidcock in de Omloop Het Nieuwsblad. Een overzicht: wie rijdt waar in België? Met nog één open vraag: waar mogen we Mathieu van der Poel, voorlopig op gedwongen rust gezet, straks nog bijvoegen?