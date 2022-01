Ziekenhuisbezetting blijft toenemen, overlijdens stijgen opnieuw

De afgelopen week werden dagelijks gemiddeld 232 coronapatiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een stijging met 28 procent in vergelijking met de week voordien. In het totaal liggen er nu 2.568 patiënten met covid-19 in het ziekenhuis (+27 procent), 387 van hen (-9 procent) hebben intensieve verzorging nodig.

Ook het aantal besmettingen blijft doorstijgen, met in de week van 10 tot en met 16 januari dagelijks gemiddeld 28.252 besmettingen, 27 procent meer dan in de voorgaande zevendaagse periode.

De positiviteitsgraad blijft verder stijgen naar 35,2 procent, terwijl ook het reproductiegetal doorstijgt naar 1,19.

Daarnaast neemt ook het aantal coronagerelateerde overlijdens lichtjes toe (+6 procent) tot 20 per dag.

Tot slot, kregen iets meer dan 6 miljoen Belgen reeds een boosterdosis, goed voor 65 procent van de volwassen bevolking.

Voor meer cijfers kunt u terecht op het dashboard van Sciensano.