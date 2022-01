Ballonnen, knuffels en veel tranen voor kleuter Dean

Naar schatting 250 mensen hebben woensdagavond deelgenomen aan een stille wake voor de vermoorde Dean (4) aan de kerk in Verrebroek. Ook de moeder van Dean, die in het dorp woont, was aanwezig. Het werd een emotionele bijeenkomst met veel tranen, knuffels en ballonnen.

Het Waasland blijft niet onbewogen bij de moord op de vierjarige Dean uit Verrebroek. Nadat er dinsdagavond al een wake werd gehouden op de Grote Markt in Sint-Niklaas, vond er ook woensdag een ingetogen herdenkingsmoment plaats aan de kerk van Verrebroek. Dat is de woonplaats van Elke Verberckmoes, de mama van Dean. Toen om 20 uur de kerkklokken begonnen te luiden, werden er in een hoekje ballonnen opgelaten, kaarsjes aangestoken en knuffels gelegd.

ulie en Sofie. — © bfs

“We vonden het heel belangrijk om hier vanavond aanwezig te zijn”, zeggen Julie en Sofie. “We wonen in Verrebroek en werden bijzonder aangegrepen door alles wat er gebeurd is. Het is onmogelijk om te vatten hoe de mama van Dean zich nu moet voelen. We kennen haar niet, maar vonden het belangrijk om haar door onze aanwezigheid te steunen. En ook om stil te staan bij hoe deze vreselijke feiten konden gebeuren.” (Lees verder onder de foto)

Mama Elke kan op veel steun rekenen. — © bfs

Ook Elke Verberckmoes was aanwezig op de wake. Ze werd goed omringd door vrienden en familie, en kon op veel steun rekenen. Met knuffels, troostende woorden maar ook veel tranen werd de vrouw moed ingesproken. Emotionele momenten, die alle aanwezigen diep raakten. De moeder van Dean was dankbaar voor de vele steun, maar wilde liever niet meer publiekelijk reageren op de afgelopen gebeurtenissen.

De wake in Verrebroek was na Sint-Niklaas al de tweede herdenking op twee dagen tijd. Eerder riepen de inwoners van heel wat Wase gemeenten via de sociale media ook al op om buiten een kaarsje te laten branden ter nagedachtenis van Dean.

Te vroeg

Ook in Sint-Gillis-Waas, de gemeente waar Dave De Kock samen met zijn partner verbleef voordat hij het kindje ontvoerde, werd er een aanvraag ingediend voor een wake op het kerkplein. Burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) geeft er voorlopig nog geen toestemming voor. “Net als iedereen ben ik bijzonder geraakt door de gebeurtenissen”, reageert ze. “Maar voorlopig is het nog te vroeg om een bijeenkomst te organiseren vlak aan een appartement waar mogelijk vreselijke feiten zijn gebeurd. Dat om de rust en de sereniteit in heel de zaak te bewaren. We sluiten uiteraard niet uit dat we op een later moment wel nog een herdenking organiseren. Onze gedachten gaan nu helemaal uit naar de getroffen familie.”