“Haast overal droog deze avond en nacht”

Vannacht kan het in sommige regio’s een graadje gaan vriezen. Het wordt dan ook opletten voor lokale rijm- of ijsplekken, vooral op plaatsen waar het in de loop van donderdag nat is geworden. Dit soort speldenprikjes is echter het enige tot waartoe de winter van 2022 de komende tijd in staat lijkt.

Vrijdag kunnen er tijdens de voormiddag een aantal lokale buien vallen, doorgaans onder de vorm van korrelhagel of smeltende sneeuw.

Namiddag neemt de kans op zo’n lokale bui verder af. Periodiek zal er ruimte komen voor de zon.

Het wordt maximaal een graad of 6 bij een zwakke tot vrij matige westenwind.

Tijdens de nacht naar zaterdag blijft de temperatuur vanwege de bewolking boven het vriespunt.

De wind blijft zwak uit het westen waaien.

