Filou Oostende ziet tot eigen grote verbazing positieve coach van tegenstander gewoon mee op vliegtuig stappen

Igokea-coach Marko Barac, die dinsdagavond vernam dat hij met het coronavirus besmet is, stapte woensdagavond probleemloos in Zaventem een vliegtuig van Croatia Airlines op. De Oostendenaars zelf kregen geen toestemming om op Banja Luka te landen.

Twee dagen na de indrukwekkende thuiswinst die de stand in deze play-ins van de Champions League op 1-1 bracht, strijdt Filou Oostende op de Balkan tegen het Bosnische KK Igokea om een ticket in de Round of Sixteen.

Chartervlucht mag niet landen

Oostende bestelde een chartervlucht, die op de wedstrijddag de spelers heen-en-terug zou brengen van Oostende naar Banja Luka, op een steenworp van de sporthal in Laktasi. Maar Oostende komt toch niet in die ideale omstandigheden aan de opworp, integendeel.

Een paar uur na de Oostendse overwinning kreeg BCO een stevige njet van de Bosnische luchthavenautoriteiten. “Wegens dringende herstelwerken aan de landingsbaan van de kleine luchthaven in Banja Luka mogen wij er niet landen”, vernam Jurgen Vanpraet, CEO van Filou Oostende. “Woensdag moesten we dus snel alles omgooien en nog tickets boeken voor de avondvlucht van Croatia Airlines naar Zagreb. Voor die vlucht had Igokea eerder al tickets geboekt. Vanuit Zagreb volgt er nog een busrit van 200 km naar Laktasi. Hopelijk duurt de grenscontrole tussen Kroatië en Bosnië-Herzegovina straks niet zo lang als twee weken geleden.”

Beide teams zullen vermoedelijk niet voor twee uur donderdagnacht hun slaapkamers zien. Om 18.30 uur volgt donderdag dan al de beslissende wedstrijd. “We hadden Igokea ook voorgesteld om die derde match in Oostende te spelen, maar dat weigerden ze”, merkt Vanpraet op.

Geen quarantaine, geen controle

Na de wedstrijd Oostende-Igokea was er ook heel wat opschudding, toen bleek dat de coach van Igokea positief had getest. De wedstrijdcommissaris stond echter toe dat Marko Barac zonder mondmasker bleef coachen. Volgens de Covid19-richtlijnen moest Barac in quarantaine blijven in ons landen zo zou hij ook de beslissende match missen. Maar... de positieve Barac stapte woensdagavond probleemloos in Zaventem aan boord van een vliegtuig van Croatia Airlines. Noch aan de incheckbalie noch bij het instappen kreeg de Bosnische Serviër een vraag over zijn gezondheidstoestand: er was geen controle. Op datzelfde vliegtuig zat ook de delegatie van Oostende. Ze keken vol onbegrip toe.

Amida Brimah probeerde echter toch nog op het sportieve te focussen: “In Oostende mochten wij geen supporters ontvangen, in Bosnië-Herzegovina is iedereen welkom”, weet de Ghanese center. “Dat is een extra steun voor Igokea, maar zo’n sfeer zal ons ook motiveren want we missen onze supporters in onze arena. In Straatsburg had die aanwezigheid ons ook al geprikkeld.”

“Onze voorbereiding en ons samenspel zijn twee grote troeven. Defensief en offensief waren we dinsdag klaar, dat moeten we ook donderdag met dezelfde energie zijn. We moeten winnen!”