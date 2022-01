Alexander Blessin stapt op bij KV Oostende en wordt coach van Vanheusden bij Italiaanse Genoa

KV Oostende verliest coach Alexander Blessin aan het Italiaanse Genoa. Beide clubs bereikten hierover een akkoord. Bij de kustploeg neemt T2 Markus Pflanz over in afwachting van de aanstelling van een nieuwe hoofdcoach. Bij Genoa is Blessin de opvolger van Andreï Shevchenko die eerder deze week aan de deur werd gezet. Hasselaar Zinho Vanheusden is bij de Italiaanse club aan de slag.