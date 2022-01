Onmiddellijke aanhouding voor stenengooier die etalageruiten beschadigt

In december 2020 ging de dief ervan door met een sjaal ter waarde van 80 euro uit een winkel in Hasselt. Enkele maanden later passeerde hij opnieuw bij het filiaal van Marccain. Nu beschadigde hij de schuifdeur met een steen. Daarnaast ging hij in de Aldiwinkels in Peer en Hechtel-Eksel ervandoor met een zonnebril en rookwaren. In het warenhuis in Hechtel-Eksel richtte hij nog vernielingen aan zes ruiten aan. Op 22 juni tot slot dook de Mollenaar, die op straat leeft, ongevraagd op in de tuin van een koppel, eveneens in Hechtel-Eksel.

Het openbaar ministerie wou de man laten interneren, maar doordat de betichte niet meewerkte aan een geestesonderzoek was er geen verslag beschikbaar en kon de rechter niet op de vraag ingaan. Op 9 augustus, reeds na zijn doorverwijzing naar de rechtbank, ging hij opnieuw over de schreef. Hij wierp stenen naar voorbijrijdende wagens en viel voorbijgangers lastig. Er volgde een gedwongen opname voor tien dagen. Deze keer volgde er wel een geestesonderzoek, maar daaruit bleek niet dat hij met een stoornis sukkelde.

Het komt hem nu op 37 maanden cel en 400 euro boete te staan.

(GeHo)