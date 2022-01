Snel, stabiel en gebruiksvriendelijk: onze gadget inspector haalt internet uit het stopcontact met Devolo Magic 2 Wifi 6 multiroomkit

Met steeds meer slimme apparaten in huis, de doorbraak van telewerken én de populariteit van streamingdiensten voor video en audio – in bovendien steeds hogere kwaliteit – is er meer dan ooit nood aan internet in alle hoeken van het huis. Powerline-specialist Devolo komt daarvoor met zijn krachtigste oplossing voor internet (bekabeld én draadloos) uit het stopcontact. Wij probeerden de Magic 2 WiFi 6-kit.