Nieuw dagrecord: maandag 60.000 nieuwe besmettingen in ons land

Dat is bijna een verdubbeling tegenover vorige week maandag, toen er net geen 37.700 besmettingen werden vastgesteld. Ook dat was toen een dagrecord.

Vandenbroucke zit sinds dinsdagochtend overigens in quarantaine na een hoogrisicocontact waarvan hij maandagavond laat op de hoogte werd gebracht. In principe moet dat niet, want de Vooruit-vicepremier kreeg al een boosterprik, “maar ik kan toch maar beter voorzichtig zijn”, zei hij op de radio.

Dat betekent ook dat de minister donderdag niet in de Kamer zal zijn voor het vragenuurtje. Naar het Overlegcomité van vrijdag gaat hij mogelijk wel, al zal het dan met een extra beschermend FFP2-mondmasker zijn.