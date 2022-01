De site van de 3M fabriek in Zwijndrecht. — © MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

In onze provincie zijn er twee bedrijven die PFOS mogen lozen: schokdemperproducent Tenneco in Sint-Truiden en chemiebedrijf DSM in Genk. “De Vlaamse overheid zal de lozingsnorm van deze bedrijven bijstellen”, zei gedeputeerde Inge Moors (CD&) tijdens de provincieraad.