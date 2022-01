Strasbourg van Matz Sels duikt top vier in na zege bij Clermont, ook Lille aan de winnende hand

Strasbourg heeft woensdag een inhaalwedstrijd van de negentiende speeldag in de Franse Ligue 1 met 0-2 gewonnen bij Clermont. Het team van doelman en kersvers papa Matz Sels duikt zo de top vier in.

Kevin Gameiro maakte vlak voor rust de openingstreffer, Cedric Hountondji legde in het slotkwartier met een owngoal de 0-2 eindstand vast. De Straatsburgers zijn verrassend vierde, een plaats die recht geeft op een plaats in de Europa League.

Nog in Frankrijk won Lille, met beloften-international Amadou Onana aan de aftrap, met 3-1 van Lorient. Na een dik halfuur was het al 3-0 na doelpunten van Isaac Lihadji en Reinildo Mandava met tussendoor een owngoal van Moritz Jenz. In de blessuretijd volgde een tegentreffer van de bezoekers via Sambou Soumano. Lille staat voorlopig achtste maar telt slechts drie punten achterstand op de Europese plaats van Strasbourg.

In de achtste finales van de Nederlandse beker verloor Groningen, met invaller Cyril Ngonge, met 1-2 van NEC.