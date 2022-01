Ook in de gevangenis van Hasselt kreeg kindermoordenaar Dave De Kock niet de nodige psychologische opvolging. Volgens gevangenisexperten is er ook vandaag nog een schrijnend tekort aan personeel dat gedetineerden met psychische problemen kan begeleiden. Dave De Kock werd nu gearresteerd voor de moord op kleuter Dean. De man zat eerder al 10 jaar in de cel voor zijn aandeel in de dood van kleuter Miguel. Volgens Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne komt er een plan om gedetineerden beter op te volgen na hun vrijlating, maar daar geloven de vakbonden niet in.