Thierry Neuville zal in Monte Carlo vooral moeten wennen aan zijn nieuwe hybride wagen: “Voor iedereen lastig”

Thierry Neuville (33) staat donderdagavond voor de twaalfde keer in zijn carrière aan de start van de Rally van Monte Carlo. De meeste prestigieuze wedstrijd op de kalender, die Neuville twee jaar geleden ook wist te winnen. Voor de vijfvoudige vicewereldkampioen draait het dit jaar in de seizoensopener van het wereldkampioenschap vooral om één ding: zijn nieuwe hybride Hyundai onder de knie krijgen. Een monoloog in vijf delen.