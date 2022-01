Arrestatie na achtervolging op E313 in Bilzen: mogelijk verband met diefstal met geweld

Op de E313 tussen Diepenbeek en Bilzen is woensdagavond rond 20.15 uur een auto klemgereden. De bestuurder werd in de boeien geslagen. De arrestatie houdt mogelijk verband met een diefstal met geweld. Die zou eerder die avond in Houthalen geweest zijn.

Het onderzoek was woensdagavond nog volop bezig. Zowel de lokale politie Carma als de federale politie konden nog geen informatie geven over wat er zich afspeelde en of er een verband is tussen de diefstal met geweld en de arrestatie op de snelweg. De diefstal zou in Houthalen geweest zijn.

Voor zover bekend, reed een bestuurder op de vlucht in Diepenbeek de E313 op. De Wegpolitie Limburg, de lokale politie Carma en de politiedienst Bilzen/Hoeselt/Riemst konden het voertuig aan de kant zetten. De bestuurder werd geboeid in een combi afgevoerd. maw