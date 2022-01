Lichaam van vermiste Vlaming na ruim een maand teruggevonden op Tenerife

Guido Elsen, de 62-jarige man die sinds midden december vermist was op Tenerife nadat hij uit een ziekenhuis verdween, is gevonden. Zijn lichaam zou al een tijdje geleden gevonden zijn, maar nu pas werd de link gelegd.

Elsen was intussen iets meer dan een maand vermist. Op 13 december ging hij - wellicht met een stevige allergische reactie - naar het ziekenhuis vlakbij zijn hotel. Omdat hij niet meteen verzorging kreeg, stapte hij misnoegd op. Hij vertrok zonder paspoort, geld of gsm. Sindsdien had niemand nog iets van hem gezien.

Maandag reisden enkele familieleden van Elsen naar het eiland, samen met hun advocaat. Zij hoopten zo extra druk te zetten op het onderzoek, aangezien er niet echt vooruitgang in leek te komen. Bij de lokale politie kregen ze te horen dat er op 14 december, amper één dag na de verdwijning, een lichaam was gevonden dat nog niet geïdentificeerd kon worden. “Een toeristenboot had zijn lichaam zien drijven in de oceaan en heeft de hulpdiensten verwittigd”, klinkt het.

Er waren altijd sterke vermoedens dat het om Guido Elsen was, maar geen zekerheid. De familie kon Guido Elsen intussen identificeren.

