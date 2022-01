Peter Van De Velde onder vuur nadat hij dood Ghislaine Nuytten linkt aan vaccinaties

Acteur Peter Van De Velde (55) kwam woensdag onder vuur op sociale media, nadat hij had gereageerd op het overlijden van model Ghislaine Nuytten. Op Facebook linkte hij haar onverwachte dood aan de coronavaccins, terwijl er sprake is van een hartstilstand. Intussen heeft hij de post wel verwijderd.

Ghislaine Nuytten was 67 jaar oud. Ze was Vlaanderens eerste internationale model, maar ging later ook nog aan de slag als modejournaliste en tv-gezicht. Haar dood kwam overwacht, na een plotse hartstilstand.

Op Facebook stroomden de steunbetuigingen binnen aan de familie. Maar ook de opmerking van ‘Piet Piraat’- en ‘Daens’-acteur Peter Van De Velde: “Ik zou er niet van verschieten dat het door de vaccinatie komt! Zoals bij Christian Eriksen van het nationaal elftal van Denemarken!” De opmerking stond maar een tijdje online, want hij verwijderde de post zelf weer. Toch kwam er heel wat reactie op van mensen op Facebook en Twitter.

“Peter heeft de post op eigen initiatief verwijderd en voor ons is de kous daarmee af”, klinkt het bij Studio 100. “Hij is trouwens zelf wel gevaccineerd.”

In november vorig jaar testte de acteur nog positief op corona. Van De Velde is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.

Het is niet voor het eerst dat hij onder vuur komt te liggen wegens een uitspraak op sociale media. Dat is ook de reden dat hij destijds zijn Twitteraccount wiste. “Ik weet dat ik soms tegen mezelf beschermd moet worden”, vertelde hij in een interview met Dag Allemaal. “We leven in een maatschappij waar het steeds minder getolereerd wordt dat je je mening uit, zeker als BV. En als kinderheld heb je dan nog een voorbeeldfunctie. Een groot bakkes past daar niet bij.”

Geen vaccin gehad

De verwijzing naar Eriksen is overigens gebaseerd op een hardnekkig gerucht. De Deense international zeeg op 12 juni vorig jaar neer op de grasmatch tijdens een wedstrijd op het Europees kampioenschap voetbal. Ook hij had een hartstilstand. Hij werd gereanimeerd en werkt op dit moment aan zijn revalidatie. Een twitteraar stuurde toen een bericht de wereld in dat Eriksen pas het coronavaccin had gekregen. Een gerucht dat flink opgepikt werd. Dat terwijl Giuseppe Marotta, voorzitter van Inter Milaan, waar Eriksen toen speelde, en de ploegarts van de Deense nationale ploeg hadden bevestigd dat de speler nog niet gevaccineerd was.