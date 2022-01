Peter W. (48) uit Tienen was ooit politieman en schopte het zelfs tot lijfwacht van de koninklijke familie. Maar in het voorjaar van 2023 zal hij in het assisenhof in Leuven terechtstaan voor de brutale dood van zijn schoonvader in 2020. Het lichaam van Erik Van Puymbroeck (64) werd gevonden op de oprit van zijn woning. Alles leek op een natuurlijk overlijden, tot de autopsie volgde.