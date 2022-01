Poetshulp besteelt bazin en krijgt 18 maanden cel

Een 35-jarige Hasselaar is woensdag veroordeeld tot 18 maanden cel voor het bestelen van zijn bazin. De vrouw gaf hem de kans om zich als poetshulp te bewijzen waarna hij bij haar thuis met 1.500 euro en een sleutel aan de haal ging.

Op 19 februari vorig jaar mocht de man zijn stofvod bovenhalen bij de zaakvoerster van het Poetscollectief. Zijn bazin gaf hem de kans om te proefdraaien bij haar thuis. Na een uur was de dertiger al vertrokken. Hij kwam af met het excuus dat zijn nichtje overleden was, maar daar bleek uiteindelijk niets van waar te zijn.

Toen de vrouw terug thuis kwam, was haar slaapkamerdeur geblokkeerd en stond er ook schoonmaakmiddel dat er anders nooit stond. Lang zoeken naar de dader was het bijgevolg niet. Ook al niet omdat hij bij twee eerdere poetswerkgevers zich eveneens schuldig had gemaakt aan diefstal.

De rechtbank wees erop dat de man een vertrouwensfunctie en een gebrek aan normbesef had. De dertiger vond het niet de moeite om naar zijn proces te komen en stuurde zijn kat. Bovenop de 18 maanden cel kreeg de man een boete van 400 euro.