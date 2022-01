Ex-PXL-lector en held van antivaxers mag in parlement mee debatteren over verplichte vaccinatie

Na een stevige interne discussie heeft de commissie Volksgezondheid in het federaal parlement de knoop doorgehakt: 32 experts zullen de komende twee weken in parlementaire hoorzittingen hun mening kunnen geven over de zin of onzin van een algemene vaccinatieplicht of een vaccinatiepas. Opvallende naam in de lijst: Sam Brokken, de ex-lecter van de PXL die ervoor pleitte enkel 60-plussers te vaccineren.