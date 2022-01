Heisa in Britse Lagerhuis: boegeroep voor Johnson en ongepaste opmerking over de Queen

Bij zo goed als elke vraag over ‘partygate’ of ontslag week Brits premier Boris Johnson af in zijn antwoord. Hij praatte vooral over beleid waar hij trots over is. Tot een vertrouwensstemming kwam het niet.

Al van bij de aankondiging van Boris Johnson weerklonk luid boegeroep. Het zette de toon voor een rumoerige zitting. Een succesvolle vaccinatiecampagne, nieuwe ziekenhuizen en lage werkloosheid waren Johnsons meest herhaalde argumenten op elke vraag over partygate. Partygate verwijst naar het schandaal waarbij Johnson tijdens de lockdowns feestjes hield in zijn ambtswoning. Daar heeft hij tot nu toe steeds onhandig op gereageerd. Ofwel wist hij niet dat het een feestje was, of niemand had hem gezegd dat hij de regels overtrad.

Labour heeft volgens Johnson makkelijk praten. ‘Terwijl zij iedereen in lockdown wilden zetten, waren wij aan het vaccineren. Zo konden we onze economie heropstarten, waardoor we nu bij de beste groeiers zitten’, zegt Johnson. ‘Dat personeel waar u over spreekt, was keihard aan het werken. Daar ben ik trots op.’

‘Elke week wordt het erger met Johnson en mensen willen een omslag naar een fatsoenlijke regering’, zei oppositieleider Keir Starmer. ‘Niemand had hem gezegd dat hij niet op het feestje mocht zijn. Denkt hij nu echt dat hij opnieuw met zo’n flauw excuus kan afkomen?’ Johnson geeft geen verdere details over de feestjes. ‘Dat onderzoek zal alle vragen daarover oplossen. Daar zal ik nu niet op antwoorden.’ Na enkele extra vragen van Starmer zegt Johnson: ‘Hij verspilt onze tijd. Hij vraagt dingen die moeten blijken uit het onderzoek.’

Queen

Even ging Starmer zijn boekje te buiten wanneer hij over de Queen sprak. ‘Zij zat daar, alleen, de avond voor de begrafenis van haar man. Terwijl u valiezen volpropte met drank en een dj optrommelde. Bent u niet beschaamd?’ Daarop onderbrak de voorzitter de oppositieleider. Het zou tegen de regels zijn om de koninklijke familie in discussies in het parlement te betrekken.

Geleidelijk keerde de zitting en staken vragen over andere onderwerpen de kop op. Oppositieleden van de Labourpartij proberen nog even om bij partygate te blijven en ook een Conservatief parlementslid vraagt expliciet om Johnsons ontslag. Toch gaat het debat stilaan liggen en druipen uiteindelijk de meeste parlementsleden af.

Zo kwam het niet tot een vertrouwensstemming. Al is het gevaar op lange termijn nog niet geweken. Net voor de zitting liep parlementslid Christian Wakeford over van de Conservatieven naar Labour. ‘We verwelkomen een nieuw parlementslid die weet wat de premier niet wil weten: u moet ontslag nemen’, zei Starmer. (dvf)