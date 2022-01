Jan Jambon: “Afscheid van CST wanneer pandemie endemie wordt”

“Eenmaal de pandemie een endemie is geworden, kunnen we afscheid nemen van het Covid Safe Ticket. Het CST is altijd bedoeld als een tijdelijke maatregel”. Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon woensdag in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens.

De huidige regeling over de toepassing van het CST in Vlaanderen loopt eind januari af. Het Vlaams Parlement buigt zich volgende week wellicht over de verlenging van het instrument. Het Brussels en Waals parlement hebben intussen al het licht op groen gezet voor een verlenging van het gebruik van het CST.

Als het van oppositiepartij Vlaams Belang afhangt, verdwijnt het CST in de prullenmand. De partij verzet zich al langer tegen het instrument. Volgens Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens hebben verschillende experts twijfels bij het nut van het CST en kan het best afgevoerd worden wegens “contraproductief”.

Minister-president Jan Jambon geeft toe dat de verwachtingen rond de vaccins en het CST aanvankelijk “iets te optimistisch” waren, maar toch is het CST volgens hem een belangrijk en nuttig instrument om mensen aan te sporen om zich te laten vaccineren. De vraag is nu hoe lang het CST nog “nuttig en proportioneel” zal zijn. Jambon is alvast van mening dat het CST kan verdwijnen zodra we van een pandemie overgaan in een endemie. “Het CST is altijd bedoeld als een tijdelijke maatregel”, dixit Jambon.

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau wilde van Jambon nog weten wat er volgens hem in de plaats van het CST kan komen zodra we in zo’n endemie zitten. “Hoe behandelen we vandaag griep? Zo denk ik dat we corona dan ook kunnen behandelen”, antwoordde Jambon.