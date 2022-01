Wil je eens iets anders dan de klassiekers? Onze wijnkenner Alain Bloeykens selecteert vier witte wijnen die weten te verrassen

Heb je het ook gehad met de zoveelste chardonnay of sauvignon blanc? Of ben je op zoek naar iets anders dan pakweg een Franse klassieker? Durf dan eens te kiezen voor een druif die je minder goed kent. Want vaak is het net de druif die een wijn maakt of kraakt. Wij gingen op zoek in Italië en Portugal. Onze oogst? Vier wijnen die op zijn minst weten te verrassen.