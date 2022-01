In 2021 was er al een tekort aan huishoudhulp, nu zijn de wachtlijsten nog langer. — © Fred Debrock

Hasselt

Het grote tekort aan poetshulpen is nóg groter geworden. Wachttijden voor een schoonmaker zwellen nu soms aan tot een jaar. “Op zijn zachtst gezegd: de situatie is dramatisch”, klinkt het in de sector.