Sloveen volgt Verschueren op, Nederlandse T2 Patrick Greveraars bij Lommel SK

Patrick Greveraars (46) stond woensdag voor het eerst op het Lommelse trainingsveld. De Nederlander was in het verleden onder meer aan de slag bij Willem II, Feyenoord, Vitesse en de nationale ploeg van Ghana. Greveraars is door zijn verleden bij PSV bovendien de mentor van Lommelaar Andreas Pereira (Flamengo, ex-Manchester United).

Het vertrek van Verschueren hing al langer in de lucht en werd nu ook officieel naar buiten gebracht. De middenvelder wordt tot het einde van het seizoen verhuurd aan Sparta Rotterdam, dat in de terugronde zal strijden voor het behoud. De Rotterdamse club bedong in de zomer ook een verplichte aankoopoptie, die Verschueren daarna tot 2025 vastlegt. Groen-wit haalde de middenvelder binnen in de zomer van 2020 voor 250.000 euro van NAC en boekt daar volgens ingewijden nu een serieuze meerwaarde op.

Het vertrek van de Kempenaar betekent ook dat Lommel SK een vervanger heeft gevonden. Enrik Ostrc (19) van de Franse zusterclub Troyes komt eerstdaags de selectie van hoofdtrainer ad-interim Luiz Félipe vervoegen. De Sloveense middenvelder werd in de heenronde nog verhuurd aan het Sloveense NK Olimpija, maar met 92 speelminuten in 20 wedstrijden kwam die uitleenbeurt aan zijn oorspronkelijke club vervroegd tot een einde. Ostrc mag nu zijn carrière nieuw leven proberen inblazen in Noord-Limburg. City Football Group probeert voor het sluiten van de transfermarkt nog één à twee spelers binnen te halen.