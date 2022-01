Limburgse oud-deelneemster ‘The Voice of Holland’ doet aangifte tegen bandleider Rietbergen

Nienke Wijnhoven in de finale van ‘The voice of Holland’ 2018. Ze was toen 20 jaar. — © foto: Edwin Janssen

Voormalig The Voice of Holland-kandidate Nienke Wijnhoven uit het Nederlands-Limburgse Horst gaat aangifte doen van aanranding tegen Jeroen Rietbergen, de bandleider van het Nederlandse tv-programma. Inmiddels heeft zij via haar advocaat, Sébas Diekstra, contact opgenomen met de zedenpolitie, laat de advocaat weten.

LEES OOK. Oud-deelneemster ‘The voice’ vertelt hoe Jeroen Rietbergen haar betastte en ongepaste dingen stuurde

In een talkshow had Wijnhoven maandagavond al getuigd over hoe Rietbergen te werk ging. Hij was het gsm-nummer van Wijnhoven op slinkse wijze te weten gekomen en had haar ongevraagd betast, zei Wijnhoven bij Beau.

Ze vertelde er onder meer dat Rietbergen haar voorstelde “de studio’s boven” te laten zien. Daar betastte hij de zangeres, die deelnam in het seizoen 2017-’18. “Op het moment dat hij je aanraakt, gaat er van alles door je heen”, vertelde ze. “Je schrikt, maar je zegt niks omdat je denkt ‘what the hell’. Je legt de schuld bij jezelf. Ik dacht dat ik verkeerde signalen had afgegeven. Dat heb ik mijzelf altijd voorgehouden.”

Woensdag werd duidelijk dat er inmiddels twee aangiftes liggen tegen coach en rapper Ali B voor zedenfeiten. Ali B “betwist volledig dat hij enig strafbaar feit heeft gepleegd”, aldus zijn advocaat.

Linda De Mol

Zaterdag werd duidelijk dat het programma The Voice of Holland voorlopig is stopgezet wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bandleider Jeroen Rietbergen erkende daarop dat aantijgingen aan zijn adres juist zijn en hij stapte op. Hij had relaties van “seksuele aard” gehad met vrouwen die betrokken waren bij The Voice of Holland, meldde hij. Maandag maakte Linda de Mol bekend dat ze haar relatie met Rietbergen heeft verbroken en haar werkzaamheden voorlopig stillegt.