Politievakbonden beraden zich over nieuwe tekst sectoraal akkoord

De vakbonden bij de politie gaan hun leden raadplegen over de nieuwe teksten die ze van het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) hebben ontvangen over een sectoraal akkoord. Dat is woensdag vernomen bij ACV en VSOA.

De teksten bevatten “verduidelijkingen” bij de eerdere voorstellen, zo klinkt het. Zo wordt er een enveloppe van 120 miljoen euro voorzien om vanaf januari 2023 loonscorrecties uit te kunnen voeren. In januari 2024 zal een tweede onderhandelingsronde worden opgestart voor verdere aanpassingen. De ontwerpprotocollen voorzien onder meer vergoedingen voor telewerk.

Ook voor de eindeloopbaanregeling is er een aangepast ontwerpprotocol. “Er zal geprobeerd worden om mensen te activeren vanuit het huidige kader, maar er is geen vervroegde uitdoving van dat kader”, zegt Joery Dehaes van ACV politie.

De nieuwe teksten komen er na bijkomend overleg tussen de bonden en het kabinet-Verlinden. “Er hebben bilaterale vergaderingen plaatsgevonden. We werden elk apart ontvangen op het kabinet en hebben daar onze opmerkingen kunnen geven”, zegt Dehaes.

Wanneer het volgende overleg op het kabinet-Verlinden plaatsvindt, is nog niet duidelijk. ACV zegt dat dinsdag 25 januari werd afgesproken, maar bij VSOA klinkt het dat dit wellicht later zal gebeuren. “We hebben uitstel gevraagd omdat we meer tijd nodig zullen hebben om onze leden te bevragen”, zegt Vincent Houssin van VSOA. “We vermoeden dat dit pas eind volgende week zal zijn afgerond. We hebben de laatste teksten vandaag pas doorgekregen.”