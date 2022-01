Universiteit in VS reikt 490 miljoen dollar uit aan slachtoffers van seksueel misbruik

De Universiteit van Michigan in de VS gaat bijna een half miljard dollar geven aan een duizendtal voormalige studenten en atleten die seksueel zijn misbruikt door een arts die verbonden is aan de universiteit. De overeenkomst moet wel nog formeel door alle partijen worden goedgekeurd.

Het gaat om slachtoffers van de arts Richard Anderson, die van 1966 tot 2003 werkte aan de universiteit in de stad Ann Arbor en in 2008 is overleden.

Honderden studenten, voornamelijk mannen, en leden van sportteams hebben hem de afgelopen jaren beschuldigd van seksueel misbruik. Dat zou gebeurd zijn tijdens routineonderzoeken.

In 2020 startte de universiteit met een bemiddelingsproces om compensaties te geven aan de slachtoffers. Dat gebeurde onder auspiciën van een federale rechter.

Er is overeengekomen dat de universiteit in totaal 490 miljoen dollar zal toekennen aan de slachtoffers. Daarvan gaat 460 miljoen naar de 1.050 slachtoffers die al bekend zijn en 30 miljoen naar slachtoffers die zich nog willen melden. Dat kan nog tot 31 juli.

“We hopen dat deze overeenkomst de overlevenden in staat zal stellen hun genezingsproces te beginnen”, verklaarde Jordan Acker, de voorzitter van de raad van bestuur van de universiteit, in een verklaring. “Het werk dat twee jaar geleden is gestart, toen de eerste slachtoffers de moed hadden om te praten, zal verdergezet worden.”

In de staat Michigan kwam de voorbije jaren nog een ander groot misbruikschandaal aan het licht, deze keer in de turnwereld. Onder meer meervoudig olympisch- en wereldkampioene Simone Biles was een van de slachtoffers. Larry Nassar, de voormalige arts van het Amerikaanse turnteam, werd veroordeeld tot 175 jaar celstraf voor het misbruik van honderden turnsters. Nassar was verbonden aan de Michigan State University.