Bij een controle in de Stationsstraat in Diepenbeek heeft de politie dertig jongeren-pv’s opgesteld voor defecte verlichting op fietsen en bromfietsen. De agenten hadden nieuwe lichtjes bij om de fietsers zonder verlichting te depanneren. In totaal werden 272 fietsers gecontroleerd. De controles waren woensdagochtend. maw