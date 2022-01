Lionel Messi slaat komende twee interlands met Argentinië over na coronabesmetting

Lionel Messi slaat, na zijn recente coronabesmetting, de komende twee WK-kwalificatiewedstrijden met Argentinië tegen Chili en Colombia over. Dat liet bondscoach Lionel Scaloni woensdag weten. De Argentijnen zijn al zeker van het WK in Qatar.

In 2022 kwam Messi nog niet in actie. Tijdens de feestdagen liep hij corona op en vorig weekend miste hij PSG-Brest. Ondertussen heeft hij de groepstraining wel hervat. Zondag tegen Reims wordt hij al aan de aftrap verwacht.

Leandro Paredes en Angel Di Maria, ploegmaats van Messi bij PSG, maken wel deel uit van de Argentijnse selectie voor de wedstrijd in en tegen Chili op 27 januari en thuis tegen Colombia op 1 februari. Na een 0-0 gelijkspel in november tegen Brazilië, dat toen al zeker was van Qatar, is Argentinië geplaatst voor het WK later dit jaar. De achterstand op de Brazilianen bedraagt zes punten, maar de eerste vier mogen naar Qatar en daar kunnen de Argentijnen niet meer buiten vallen. Ecuador is op weg naar het derde ticket, voor de vierde plaats gaat het tussen Colombia, Peru, Chili, Uruguay en Bolivië.