Zuhal Demir: “Verplichte terbeschikkingstelling van 15 jaar bij daders met hoog risico”

De dood van de vierjarige Dean Verberckmoes beroerde woensdag ook de gemoederen in het Vlaams Parlement. Bijna alle partijen hadden vragen bij de tragische dood van de vierjarige, maar vooral over de manier waarop potentieel gevaarlijke ex-gedetineerden worden opgevolgd.

Federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wees eerder deze week op het feit dat het systeem van de terbeschikkingstelling pas in 2012 is ingevoerd, twee jaar nadat Dave De Cock (de man die aangehouden is in het dossier van kleuter Dean, red.) werd veroordeeld voor onmenselijke behandeling met dood tot gevolg van een tweejarig kind.

Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir zou graag zien dat men op federaal niveau een stap verder gaat in de regels rond terbeschikkingstelling, met name bij daders met een hoogrisicoprofiel. “Vandaag is terbeschikkingstelling enkel een mogelijkheid. Vorig jaar hebben mijn justitiehuizen 20 à 30 terbeschikkingstellingen moeten opvolgen voor een periode van vier jaar”, aldus Demir. Zij wil dat daders die een hoog risico vormen voor de samenleving - Demir noemt zelf “kindermoordenaars, zedendelinquenten en terroristen” - een verplichte terbeschikkingstelling van 15 jaar opgelegd krijgen.

“Je kan die mensen niet zomaar terug in de samenleving sturen. Stel dat soort daders voor 15 jaar ter beschikking van justitie. Na die 15 jaar volgt er een risicotaxatie en kan er een verlenging komen”, aldus de N-VA-minister. “Dat is het voorstel dat ik wil doen”, klinkt het. Zij legt de suggestie voor aan het federale niveau, waar er gewerkt wordt aan een nieuw Strafwetboek.