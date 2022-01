Hoe doen zij dat? Nu iedereen thuis zit met kinderen en vaak nog aan het werk is: tips & tricks om dat te overleven

Nu het aantal besmettingen verder blijft stijgen, zitten veel ouders opnieuw in quarantaine met hun kroost. Voor de meesten lopen werk en school gewoon door. “Het is een beetje terug naar af”, zegt mama van vijf Anne Cornut (38). “Alsof we opnieuw in die eerste lockdown zitten.” Maar hoe moest dat nu weer, job en kinderen combineren? Tips & tricks van enkele ervaringsdeskundigen.