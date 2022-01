Psychiater: “Breivik nog net zo gevaarlijk als bij aanslag”

De Noorse terrorist Anders Breivik is nog net zo gevaarlijk als elf jaar geleden, toen hij 77 mensen vermoordde. Psychiater Randi Rosenqvist zei dit op de tweede dag van de rechtszaak waarin Breivik om voorwaardelijke vrijlating vraagt.

De door de rechtbank aangestelde Rosenqvist evalueerde de 42-jarige extremist meerdere keren in de afgelopen tien jaar. Volgens haar is het risico dat Breivik opnieuw geweld pleegt als hij vrijkomt in die tijd niet veranderd.

De 42-jarige Breivik bracht dinsdag op de eerste dag van de hoorzitting de Hitlergroet en had rechts-extremistische boodschappen in zijn hand. Hij beweerde tijdens die zitting dat hij online werd geradicaliseerd door rechtse extremisten en was “gehersenspoeld” om de aanslag te plegen. Hij zei te blijven vechten voor witte suprematie en nationaalsocialisme, maar dan wel op een vreedzame manier.

De terrorist probeerde vorig jaar ook al onder voorwaarden vrij te komen. De rechters wezen dit toen af. Doet de rechtbank dit nu opnieuw, dan kan de Noor volgend jaar een nieuwe poging doen. De uitspraak wordt volgens Noorse media over enkele weken verwacht.

Breivik liet op 22 juli 2011 een autobom afgaan in de Noorse hoofdstad Oslo, waarmee hij acht mensen doodde. Daarna ging hij naar het eiland Utoya en schoot daar 69 mensen dood. Op het eiland waren vooral tieners aanwezig voor een jongerenkamp van de Noorse Arbeiderspartij. Hij werd in 2012 veroordeeld tot 21 jaar cel, wat kan worden verlengd zolang hij als een gevaar wordt beschouwd.