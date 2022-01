Heusden-Zolder

Woensdag was een turbulente dag voor de organisator van de weggeefactie in kasteel Terlaemen in Heusden-Zolder. De lokale politie vreesde een onbeheersbare situatie en dus werd het evenement afgelast. Na overleg in de namiddag werd er dan toch een compromis bereikt: geïnteresseerden kunnen op afspraak een stuk komen uitkiezen.