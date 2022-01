Canadese vrouw maakt selfie op zinkende auto: “En ik zou het opnieuw doen!”

De vrouw was met haar auto een bevroren riviertje in de stad Ottawa opgereden. Het ijs begaf het echter onder het gewicht, waarna de wagen in het water zonk. Liever dan zichzelf snel in veiligheid te brengen, nam de vrouw echter nog snel wat foto’s, tot ontsteltenis van ter hulp gesnelde voorbijgangers.

De vrouw moest finaal met een kajak gered worden. Ze kwam ervan af zonder verwondingen, maar wordt wel beboet voor roekeloos rijgedrag. “Maar ik zou het zo opnieuw doen”, liet de vrouw na afloop weten.

© Lynda Douglas via REUTERS