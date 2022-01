In Een Echte Job ligt Guido (59) plat in bed, maar intussen leert hij weer lopen. — © Sven Dillen

Hasselt

“Ik ben zanger van een gothic rockband.” Guido Wampers (59) viel meteen op als patiënt van actrice Nora Gharib, die voor ‘Een Echte Job’ stage deed op neurochirurgie in het Hasseltse Jessa Ziekenhuis. “Het is een wonder dat ik nog leef”, vertelt Guido.