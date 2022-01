Coronamaatregelen op WK veldrijden in VS roepen vragen op: “Onze protocollen zijn strenger dan die van de UCI”

Het blijft een verhaal zonder eind: covid-19 houdt ook nu nog de sportwereld in de ban. Ook zo straks in de Verenigde Staten waar eind deze maand het WK veldrijden wordt georganiseerd. Alleen gaat het er daar minder streng aan toe dan hier in België. Zelfs het protocol dat de UCI heeft opgesteld, had strenger gekund, vindt iedereen.

Het is niet makkelijk om in de Verenigde Staten te geraken en ook het land verlaten vraagt om inspanningen, maar eens u op uw bestemming bent lijkt het allemaal best mee te vallen. “Wie straks op het vliegtuig naar de VS stapt, moet een negatieve pcr-test kunnen voorleggen die maximaal 24 uur voor opstijgen is afgenomen”, verduidelijkt Kris Van Der Mieren, bondsdokter bij Belgian Cycling. “Die laatste test nemen wij volgende zondag af, dat is allemaal mooi georganiseerd.”

Wie een negatieve pcr voorlegt, mag het vliegtuig op. Maar eens in de Verenigde Staten worden de regels soepel, naar Europese normen toch. “Het WK-protocol dat de UCI ons heeft bezorgd, is inderdaad een pak minder streng dan ons eigen protocol dat we zullen blijven hanteren”, aldus de bondsdokter die erop hamert dat ook in Fayetteville strikte regels zullen gevolgd worden, ook buiten het parcours: mondmasker, bubbels per categorie, isoleren waar nodig en volgens zelf opgestelde regels.

“Haast niemand draagt er een mondmasker”

Maar eens op het parcours? Eigenlijk komt het hier op neer: renners, entourage en publiek wordt enkel gevraagd een mondmasker te dragen. Bewijzen dat u gevaccineerd bent, hoeft niet. Wat ook niet verwonderlijk is als u weet dat in Arkansas amper de helft van de inwoners effectief al een prik heeft gehad.“We maken ons toch wel zorgen”, zegt Nederlands bondscoach Gerben de Knegt bij onze zusterkrant De Telegraaf. “Lokale contacten hebben ons al laten weten dat in Fayetteville zelf haast niemand een mondmasker draagt.”

Het UCI-protocol eist enkel dat op de WK-site het mondmasker correct wordt gedragen, FFP2 indien mogelijk maar een chirurgisch volstaat indien het niet anders kan. Renners noch publiek moeten bewijzen dat ze gevaccineerd zijn, er wordt vooral gerekend op de verantwoordelijkheidszin van al de aanwezigen. Twee meter afstand, correct gebruik van het mondmasker, regelmatig de handen ontsmetten. En daar blijft het bij.

De situatie in Arkansas? Weinig rooskleurig, zo blijkt. De staat van drie miljoen inwoners noteerde volgens The Arkansas Democrat-Gazette 3213 nieuwe Covid-gevallen en er lagen 1487 mensen in het ziekenhuis met Covid. En dat was voor deze ‘ vergeten’ staat een record, wat ze zelf wijten aan het laag aantal gevaccineerde inwoners.

En de atleten zelf? Die lijken zich weinig zorgen te maken, eens ze maandagochtend het vliegtuig richting VS opstappen. Dan is de belangrijkste horde genomen.