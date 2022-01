Belgische pilote Zara Rutherford geland in Frankfurt, donderdag landt ze in Kortrijk

Zara Rutherford, de 19-jarige Belgisch-Britse tiener die als jongste vrouw ooit solo de wereld wil rondvliegen, is woensdag geland in het Duitse Frankfurt. Als alles volgens plan verloopt, landt ze donderdag om 10.30 uur op de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem.

De jonge vrouw met de dubbele Belgisch-Britse nationaliteit vertrok in augustus 2021 vanop de luchthaven Kortrijk-Wevelgem. Ze heeft meer dan 50 landen op vijf continenten aangedaan en intussen 52.000 kilometer afgelegd. Het plan was dat ze zondag een tussenstop zou maken in de kleine luchthaven Frankfurt-Egelsbach, maar dat lukte door de mistvorming ter plaatse niet. Zondag deed ze een tussenlanding in Tsjechië. Ook maandag en dinsdag werd ze gehinderd door de slechte weersomstandigheden.

Uiteindelijk lukte het haar toch om woensdag te landen in Frankfurt-Egelsbach. Daar zei ze aan het persagentschap DPA dat ze er naar uitkijkt om naar België terug te keren en om haar familie te zien.

Het ultralichte sportvliegtuig waarmee Rutherford de recordpoging onderneemt, is van het type Shark ultralight, dat wordt gezien als het snelste microlichte vliegtuig. Het heeft een kruissnelheid van 300 kilometer per uur. Normaal is het een tweezitter, maar voor deze onderneming werd een stoel verwijderd en een extra benzinetank toegevoegd. Met de recordpoging wil de tiener ervoor zorgen dat meer meisjes zich gaan interesseren voor de luchtvaart.

Normaal landt ze donderdag om 10.30 uur in Kortrijk. Volgens haar entourage hangt dat af van de weersomstandigheden, maar die lijken mee te vallen.