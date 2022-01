Manifestatie in Brussel roept op tot breed maatschappelijk debat over coronamaatregelen

Er zijn in Brussel al enkele marsen geweest tegen de coronamaatregelen. Komende zondag 23 januari vindt er opnieuw een manifestatie plaats, maar die is internationaler en wil het debat ook breder trekken. “Wij zijn op zich niet tegen de coronamaatregelen”, zegt Tom Meert, voorzitter van Europeans United, een van de organisatoren van de demonstratie. “We kanten ons vooral tegen de ondemocratische manier waarop die tot stand komen.” Hij staat erop dat het een vreedzame manifestatie wordt. “Het open debat is het beste vaccin tegen een maatschappij die ziek is aan polarisatie”, luidt het.

Voor alle duidelijkheid: de betoging heeft nog geen toelating van de autoriteiten. Er zijn contacten met de organisatoren, en het onderzoek is lopende, aldus de woordvoerster van de Brusselse politie. Er wordt in elk geval in voldoende personeel en middelen voorzien om de demonstratie te kaderen. Europeans United belooft in een persbericht ook een eigen veiligheidsdienst.

Europeans United organiseert de demonstratie samen met enkele (landelijke) afdelingen van World Wide Demonstration en meer dan 600 lokale verenigingen uit heel Europa. Ze komen op straat voor vrijheid, democratie, mensenrechten en respect voor de grondwet. Linken met extreemrechts en antivaxxers worden geschuwd. “We zijn geen coronasceptici”, aldus Meert. “En alle strekkingen zijn welkom. We willen geen politieke recuperatie.”

“We willen aankaarten dat een grote en steeds groeiende groep mensen zich niet meer gehoord voelt in het maatschappelijke debat. Om iets te doen aan de polarisatie tussen mensen die voor of tegen maatregelen zijn, willen we het openbaar debat op gang trekken zodat mensen op die manier andere standpunten beter leren begrijpen.” Meert pleit ervoor om het parlement meer bij het debat te betrekken. Hij vindt ook dat de GEMS-expertengroep in gans de crisis te veel macht heeft gekregen, ook al “zijn die mensen op zich niet het probleem.”

De manifestatie start om 11 uur aan het Brusselse Noordstation. Via de Europese wijk gaat het richting Jubelpark waar internationale sprekers voorzien zijn. De organisatoren verwachten tienduizenden tot zelfs 100.000 deelnemers. In tientallen steden wereldwijd zij er dit weekend trouwens optochten voor vrijheid, mensenrechten en democratie.

Meert zegt dat zijn frustratie over het feit dat mensen niet meer met elkaar praten, al dateert van voor de coronacrisis. “Eigenlijk willen we helemaal niet gaan demonstreren”, stelt hij. “Wij zijn brave huisvaders en -moeders die niet thuis horen daar op straat. En we vragen niet om onze standpunten over te nemen, enkel om erover te kunnen praten.”

© BELGA

