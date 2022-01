Emma Meesseman moet met Belgian Cats tegen Rusland spelen in... Dominicaanse Republiek: “We zijn geen machines”

Emma Meesseman uit woensdag in enkele berichten op Twitter haar ongenoegen over het feit dat de Belgian Cats hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Rusland in de Dominicaanse Republiek moeten spelen. “We zijn geen machines”, schrijft de Belgische vedette.

De Russische vrouwenbasketploeg geraakt, door problemen met vaccinaties en visa, niet in Washington voor het WK-kwalificatietoernooi tegen België, de Verenigde Staten en Puerto Rico van 10 tot 14 februari. De wedstrijden van de Russinnen worden verplaatst naar de Dominicaanse Republiek, zo liet de internationale basketbalbond FIBA dinsdag weten.

Het speelschema wordt bijgevolg aangepast. De Belgian Cats starten nu op 10 februari in Washington tegen Puerto Rico (tegen wie ze eerst zouden eindigen) en treffen een dag later de VS. Op 13 februari sluiten de Belgen af met een duel tegen Rusland op de Dominicaanse Republiek. De Russen spelen een dag later tegen Puerto Rico maar nemen het niet op tegen de VS. Die zijn als olympisch kampioen al geplaatst voor het WK van 22 september tot 1 oktober in het Australische Sydney. Of de punten van België en Puerto Rico tegen de VS wél in rekening zullen worden gebracht, is nog niet beslist.

Meesseman vindt dat de Belgen met de nieuwe regeling worden benadeeld tegenover de Russen. “Wij zullen dus een wedstrijd meer moeten spelen dan hen, zullen moeten reizen nadat we twee opeenvolgende matchen hebben gespeeld en moeten vervolgens een wedstrijd afwerken die beslissend kan zijn voor het WK. Zij mogen op een locatie blijven en zullen meer uitgerust zijn”, onderstreept Meesseman.

De speelster van Ekaterinburg verwijt de Russen evenwel niets, benadrukt ze. “Het is niet hun fout. Ik hou van die meisjes, ze zijn mijn teamgenoten, maar het is evenmin onze fout dat ons nu het slechtste overkomt. Ik denk niet dat dit de beste oplossing is. We zijn geen machines.”

In principe gaan de eerste drie van elke poule naar het WK, maar in de poule van de Belgian Cats gaat het dus om de eerste twee landen los van de VS. Op het vorige WK, in 2018 op Tenerife, was België nog vierde.

