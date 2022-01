Door eigen partijgenoten in nauw gedreven: dit is het ‘Varkenspasteiverraad’ van Boris Johnson

Wordt hij gedwongen om te vertrekken? Zal hij zelf aftreden? Of blijft hij toch gewoon aan als Brits premier? Die vragen dringen zich op nu Boris Johnson door alle heisa rond zijn aanwezigheid op meerdere lockdownfeestjes steeds meer in het nauw gedreven. Niet alleen door zijn politieke tegenstanders, maar zelfs door zijn eigen partijgenoten. Dit is het verhaal van het Varkenspasteiverraad.