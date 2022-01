Bono schaamt zich om naam band, liedjesteksten en zelfs eigen stem

Bono is voor velen een icoon. Maar de Ierse zanger is zelf geen fan van zijn eigen stem. Dat heeft hij verteld in de podcast Awards Chatter. Maar hij is blijkbaar ook nog altijd geen fan van de naam van zijn band. “Ik vind het nog steeds niet leuk”, zei hij over de naam. “Ik vind het echt niet leuk. Ik realiseerde me toen ook niet dat The Beatles een slechte woordspeling was. In ons hoofd was het zoals het spionagevliegtuig, U-boot, het was futuristisch. Nee, ik hou nog steeds niet echt van de naam.”

“Paul McGuinness, onze eerste manager, zei: ‘Kijk, het is een geweldige naam, het zal er goed uitzien op een T-shirt, een letter en een nummer’.”

Beschaamd

Bono onthulde ook dat hij “rood” wordt als hij naar sommige van hun liedjes luistert op de radio. Dat omdat hij “pas” heeft leren zingen. De zanger zei: “Ik heb al in de auto gezeten als één van onze liedjes op de radio komt en dan word ik rood. Ik schaam me gewoon zo.”

En het stopt niet alleen bij de naam van de band en zijn stem. Ook de teksten van hun liedjes vindt hij cringe-worthy. “Ik denk dat U2 de boot van de verlegenheid nogal vooruit duwt, maar misschien is dat dé plek om te zijn als artiest. Je weet wel, op het randje van verlegenheid.”

Ondanks zijn zelfkritiek onthulde Bono ook dat hij het meest trots is op hun nummer Vertigo uit 2004, en voegde eraan toe: “Het is de manier waarop het contact maakt met het publiek.”