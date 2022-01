Franse acteur Gaspard Ulliel op 37-jarige leeftijd overleden na skiongeval

De Franse acteur Gaspard Ulliel is woensdag op 37-jarige leeftijd overleden. Bij een skiongeval in de Franse Savoie was hij eerder zwaargewond geraakt. Dat meldt zijn familie in een communiqué.

Ulliel liet op zijn 19e voor het eerst echt van zich horen, toen hij aan de zijde van Emmanuelle Béart te zien was in Les Égarés van André Téchiné. Een jaar later was hij te zien in de bekroonde oorlogsfilm Un long dimanche de fiançailles. Voor zijn rol kreeg Ulliel in 2005 een César voor beste mannelijk jong talent. Voor zijn rol in Juste la fin du monde van Xavier Dolan kreeg hij in 2017 de César voor beste acteur.

Zijn bekendste rol was die van Yves Saint Laurent in de biografische film Saint Laurent. Hij zou ook meedoen in de Marvel-reeks Moon Knight.