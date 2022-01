Jessie J openhartig over miskraam: “Het is het meest eenzame en trieste dat er is”

Zangeres Jessie J (33) heeft afgelopen week op een concert openhartig gesproken over haar miskraam. Ze zei dat er te weinig over gesproken wordt en wil daarom haar pijn gebruiken om anderen te helpen.

De Britse zangeres Jessie J sprak in het verleden al openlijk over haar vruchtbaarheidsproblemen. Ze kreeg namelijk vroeg te horen dat ze misschien wel nooit kinderen zou kunnen krijgen. Maar eind vorig jaar raakte ze dan toch zwanger. Tot ze in november het verschrikkelijk nieuws kreeg dat het hartje van de baby niet meer klopte. De zangeres moest die avond nog het podium op en besloot haar concert niet af te gelasten. “Niet omdat ik het verdriet of het proces ontwijk, maar omdat ik weet dat vanavond zingen me gaat helpen. Ik heb twee shows in twee jaar gedaan en mijn ziel heeft het nodig. Vandaag nog meer.”

Deze week sprak de zangeres opnieuw over haar miskraam. Ze was in Londen om er een akoestisch concert te geven en vertelde op het podium dat ze “zwanger was, maar nu niet meer.”

“Ik ben waarschijnlijk op de gelukkigste plek waar ik ooit ben geweest, geloof het of niet. Mijn kijk op het leven is volledig veranderd. De dag dat het gebeurde, kwam er een man naar me toe op straat. Ik was alleen en huilde. Hij zei: ‘Ik ken je niet en ik weet niet wat er nu met je gebeurt, maar ik weet dat je het met andere mensen moet delen’.” Dat is dus de reden dat de zangeres besloot om het nieuws ook zo snel te delen met de rest van de wereld. “Dat is waarom ik doe wat ik doe. Dus voor iedereen die dat heeft meegemaakt, of iemand kent die dat heeft meegemaakt, het spijt me zo. Er is geen andere manier om het uit te leggen dan gewoon het meest trieste, eenzaamste wat er is.”

Jessie J wil nu haar pijn gebruiken om anderen te helpen. “Niemand praat er genoeg over. Waar we over praten is niet wat er echt gebeurt. Ik ben dankbaar dat ik ben opgevoed door twee geweldige mensen die me hebben geleerd om de zegen in de pijn te vinden. Ik ben dankbaar voor het perspectief dat ik heb. Elke dag moeten we gewoon leven en harder leven.”