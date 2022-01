MVV wil toeschouwers toelaten bij derby tegen VVV: “Willen en kunnen niet langer wachten”

Volgens de Maastrichtse club is het openen van de stadionpoorten bittere noodzaak. “Niet alleen uit sportief oogpunt, maar ook uit financiële urgentie. De spaarpotjes bij de voetbalclubs raken langzaam maar zeker leeg, Ook bij MVV.”

De club verwijst naar de gezamenlijke noodkreet die onlangs door alle clubs van de Nederlandse ere- en eerste divisie geuit is en waar een optelsom leert dat het gehele Nederlandse betaalde voetbal inmiddels een schade lijdt van meer dan 100 miljoen euro.

Niet wachten

“Nu we al weken zien dat omikron minder gevaarlijk is, het merendeel van Nederland en gevaccineerd én geboosterd is, willen en vooral kunnen we niet langer wachten. Voor velen is voetbal een passie en op deze manier ontneem je onze trouwe supporters hun grootste hobby. Daarbij is betaald voetbal niet gemaakt om voor lege tribunes te spelen”, staat te lezen in een statement van MVV.

Alle supporters die een kaartje hadden voor MVV-Roda JC krijgen gratis toegang tot het duel tegen VVV. De Zuid-Limburgse derby werd vorig jaar halverwege gestaakt en werd een maand later zonder publiek op een maandagmiddag uitgespeeld.

Burgemeesters

Het verzoek van MVV zal vrijdag behandeld en besproken worden in een overleg tussen burgemeesters van steden met een betaald voetbal organisatie (bvo). Dan worden ook de acties van alle 34 bvo’s besproken, die een weekend eerder op de planning staan. De dan thuisspelende clubs hebben aangegeven bij die duels toeschouwers toe te willen laten.