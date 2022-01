Drie kunstenaars bundelen krachten voor drie kunstprojecten

Drie kunstenaars met een verschillende achtergrond, dat levert ook drie artistieke resultaten op, allen getiteld ‘met/zonder leiBAND’. Concreet is de samenwerking uitgemond in een tentoonstelling, een kunstboek en een kunstkistje. “Vrij en gebonden, ons concept was van meet af aan duidelijk. Het vormde de strikte leiband die zich tijdens het scheppingsproces verbazend soepel en rekbaar heeft getoond. Iedere kunstenaar heeft er, trouw aan het concept, een eigen invulling aan gegeven. Het resultaat is geen ‘praatje bij een plaatje in een boekje’, wel een uitdagend ‘Gesamtkunstwerk’ waarin de grenzen van elke discipline verkend en overschreden, tenslotte samengesmolten worden tot één sterke, complexe en unieke blend”, zo zegt Herman Rohaert. De tentoonstelling 'met/zonder leiBAND' in cultureel centrum De Bogaard in Sint-Truiden brengt kunstfoto’s en teksten samen en werd uitgetekend door scenograaf Jo Klaps, die ook aan de UHasselt is verbonden. De foto’s zijn gemaakt door de Hasseltse Joëlle Janssens, de teksten vloeiden uit de pen van dichter Herman Rohaert die nu in Nieuwerkerken woont. Hun werk werd ook gebundeld in een fraai kunstboek. Deze kleurendruk bestaat in feite uit twee fysieke boeken die gevat zijn in één fraaie kaft. Ook de inhoud is dubbel, enerzijds fotoboek, anderzijds tekstboek met gedichten, zeer korte verhalen en kortverhalen. De bundel bevat ook QR-codes waarmee alle gedichten, voorgedragen door Veerle Huyghe, kunnen worden beluisterd. Tot slot mondde de samenwerking uit in een gelimiteerd, genummerd kunstkistje, slechts verkrijgbaar in 20 exemplaren. In dit sierlijke houten kistje met uitschuifbaar deksel uit natuurlei staat de titel in diepdruk gelaserd, heel toepasselijk werd er een sierlijk leren leibandje aan bevestigd. In het kistje zit naast het kunstboek ook één fraai vormgegeven gedicht uit de bundel én één kunstprint van de bijgaande foto uit het boek. De drie kunstenaars waren alvast present op de vernissage die werd gehouden op 14 januari in cc De Bogaard. Naast een signeersessie stond ook een babbel met de kunstenaars en een artistiek-filosofische analyse van het boek en de tentoonstelling op het programma. De tentoonstelling loopt nog tot 4 maart 2022 in cc De Bogaard in Sint-Truiden. Een bezoek is gratis. Ook het boek en het kistje staan tentoongesteld.